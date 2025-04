SV Elversberg: Mitarbeiterin stirbt mit nur 35 Jahren – Beileidsbekundungen auch aus Stuttgart

Stuttgarter Kickers bei TSG Hoffenheim II Ruben Reisig: „Ich weiß, dass ich noch lange nicht fertig bin“

Ruben Reisig gehört zu den Führungsspielern von Regionalliga-Spitzenreiter TSG Hoffenheim II. Wie blickt der Mittelfeldspieler dem Duell mit seinem Ex-Club Stuttgarter Kickers entgegen? Was will der 29-Jährige in seiner Karriere noch erreichen?