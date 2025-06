SV 1845 Esslingen – Cricket: SV 1845 Cricket ist Südwest-Meister

1 Jubel bei den Cricketspieler des SVC. Foto: SV 1848 Cricket

Die Bundesliga-Cricketspieler des SV 1845 Esslingen Cricket feiern den vorzeitigen Südwest-Meistertitel.











Aus dem Stuttgarter Cricket-Verein (SCV) wurde nach dem Zusammenschluss mit der SV 1845 Esslingen Anfang Mai des vergangenen Jahres die SVC. Ein Jahr später geht nun der erste bedeutende Cricket-Titel nach Esslingen: Denn die SVC-Bundesliga-Cricketspieler feierten den Gewinn der Südwest-Meisterschaft. Die Esslinger Cricketspieler gewannen den Bundesliga-Südwest-Meistertitel so zum fünften Mal – viermal noch als SCV.

Auch das U-17-Team des SVC ist erfolgreich

„Die Vorrunde zur deutschen 50-Over-Meisterschaft in Baden-Württemberg geht zwar erst an diesem Sonntag zu Ende, aber durch den Gewinn des Spiels gegen unseren Hauptkonkurrenten SSC CLK sind wir punktemäßig nicht mehr einzuholen“, sagte Yvonne Schubert, die Sekretärin des SV 1845 Cricket und ergänzte: „Unsere verbesserten Trainingsbedingungen im Sportpark Weil haben sicherlich zu diesem Erfolg beigetragen.“ Rahul Mohan sicherte dem SVC-Team mit zwei Runs den Sieg im vorletzten Over. Und auch die Esslinger U-17-Mannschaft feierte: Die „SVC-Adler“ sind zum baden-württembergischen Meister gekürt worden.