Susie Wiles: Trump gibt Krebserkrankung von Stabschefin bekannt

1 Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, neben Präsident Donald Trump. (Archivbild) Foto: AFP/ANNABELLE GORDON

Stabschefin Susie Wiles hat nach Angaben von US-Präsident Trump Brustkrebs. Doch sie soll ihren Dienst fortsetzen.











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Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, ist nach Angaben von Präsident Donald Trump an Brustkrebs erkrankt. „Leider wurde bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert, und sie hat beschlossen, sich dieser Herausforderung UMGEHEND zu stellen“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit „praktisch die ganze Zeit“ im Weißen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen.

„Susie ist als eine meiner engsten und wichtigsten Beraterinnen eine starke Persönlichkeit und zutiefst dem Dienst am amerikanischen Volk verpflichtet“, so Trump weiter. Dass sie ihre Arbeit trotz Krankheit fortsetze, zeige, was sie für eine starke Persönlichkeit habe.

Wiles meist im Hintergrund – ein Interview erregte Aufsehen

Als Stabschefin ist Wiles verantwortlich dafür, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren. Die 68-jährige politische Strategin gilt als extrem loyal und diskret. Wiles ist die erste Frau auf dem Posten und war zuvor unter anderem Trumps Wahlkampfmanagerin.

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet Wiles im Dezember wegen eines Artikels der „Vanity Fair“. Wiles hatte darin überraschend unverblümt und auch harsch über ihren Chef geurteilt. Trump habe die „Persönlichkeit eines Alkoholikers“, sagte sie beispielsweise. Das Magazin zitierte an dieser Stelle nicht den kompletten Satz aus dem Gespräch. Wiles warf dem Magazin später vor, Aussagen aus dem Kontext gerissen zu haben.