I love Sushi ruft um Hilfe: „Bald geht uns die Puste aus“

1 Seit 2009 gibt es I love Sushi im Stuttgarter Westen, seit 2024 hat Stefan „Stoff“ Büttner (rechts) Unterstützung von Dennis Obermaier. Foto: Büttner

Der Umsatz schwächelt, die angespannte wirtschaftliche Lage macht sich bemerkbar – I love Sushi geht es schlecht. Auf Instagram veröffentlicht Stoff Büttner einen emotionalen Aufruf.











Der Hilferuf kommt per Mail und via Instagram: I love Sushi geht es nicht gut. Der Sushiladen in der Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen hat einen Umsatzeinbruch erlitten – und ruft seine Kundinnen und Kunden auf zu helfen. „Bald geht uns die Puste aus“, sagt Stefan „Stoff“ Büttner, der I love Sushi zusammen mit Dennis Obermaier betreibt, in einem emotionalen Video, das der bekannte Sushi-Lieferdienst am Montag auf Instagram geteilt hat.