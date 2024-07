Suppenküchen in den 1920er Jahren: Wie Schweizer den Hunger der Esslinger stillten

1 Ein Fotoalbum mit Bildern einer Armenspeisung in Esslingen in der Zeit von Januar bis Mai 1924 wird im Stadtmuseum Gelbes Haus am Hafenmarkt von Dienstag an gezeigt. Am Mittwoch, 10. Juli, gibt es im Stadtmuseum auch einen Vortrag zu diesem Thema. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Der Erste Weltkrieg war zu Ende, doch die Not blieb. Inflation, Armut und Elend prägten den Alltag in Esslingen in den 1920er Jahren. Hilfe kam aus dem Schweizer Kanton Aargau. Mit Spendengeld richteten die Eidgenossen Suppenküchen ein.











In den Jahren um 1918 hätten die Menschen die heutigen Klagen über die Geldentwertung wohl mit einem unverständlichen Achselzucken abgetan: „Was, das nennt ihr eine Inflation?“ Denn durch die Folgen des Ersten Weltkriegs, die hohen Reparationsforderungen der Siegermächte, die Kriegsschulden und die Besetzung des Rheinlands durch die Franzosen 1923 gab es eine galoppierende Inflation, die deutsche Währung brach zusammen. Die Not war groß, der Hunger gewaltig. Vielerorts wurden Suppenküchen eingerichtet, so auch in Esslingen. Die langen Schlangen und den Andrang vor den Ausgabestellen zeigt ein Fotoalbum, das sich seit vergangenem Jahr im Besitz des Esslinger Stadtarchivs befindet. Es kann von Dienstag, 9. Juli, an im Gelben Haus am Hafenmarkt besichtigt werden.