Superwahltag im Kreis Esslingen: Wie die Erstwählerin Lara Müller die Wahlen erlebt

1 Lara Müller bei der Stimmabgabe. Foto: /Ines Rudel

Die Schülerin aus Neuhausen ging am Sonntag das erste Mal wählen. In der Schule und der Familie wurde sie auf diese besondere Aufgabe gut vorbereitet.











Sieben Minuten dauerte der Weg der Erstwählerin Lara Müller von zu Hause bis zum Wahllokal im Nordteil von Neuhausen. Da waren ihre Entscheidungen aber schon gefallen, denn sie hatte sich schon am Vortag mit den Wahlzetteln auseinandergesetzt. Im Wahllokal – die Kindertagesstätte St. Vinzenz diente diesem Zweck – brauchte es dann auch keine zehn Minuten, und die Schülerin hatte ihren ganz persönlichen Grundpfeiler in die demokratische Landschaft gesetzt: vier Wahlen standen an und Lara Müller hatte bereits 33 Minuten nach Öffnung des Wahllokals, also um 8.33 Uhr, ihre Stimmen abgegeben. Etwas aufgeregt war sie schon, aber eben auch gut vorbereitet. Bereits vor einem Jahr hatte sie ihr Bruder darauf hingewiesen, dass sie jetzt auch wählen dürfe. Vor allem aber in der Schule wurde Lara Müller auf das besondere Ereignis vorbereitet. Wäre die Wahl eine Prüfung gewesen, sie hätte sie mit Bravour bestanden.