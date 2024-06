Was bei den Wahlen am Sonntag zu beachten ist

1 In der Klasse 9 C der Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen gab es mehrere Unterrichtseinheiten zum Thema Wahl. Zudem wurden die Wahlen simuliert, damit es am Wahltag einfacher geht. Im Bild: David Stiller, Lehrer für Geschichte und Gemeinschaftskunde, und die Schülerinnen und Schüler Amar Muheljic, Nilay Ahungibi, Angelina Klinkert und Lea Haas (von links). Foto:

Was ist eigentlich, wenn beim Ausfüllen der Stimmzettel ein Missgeschick passiert? Und warum dauert es so lange, bis die Ergebnisse vorliegen? Fragen und Antworten zum Superwahlsonntag.











Link kopiert

Wählen ist nichts, was man mal eben so im Vorbeigehen erledigt. Damit es am Sonntag mit dem Urnengang klappt, hier einige Fakten zu den Kommunalwahlen.