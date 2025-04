Supermarktparkplatz in Tübingen: Mit Messer bedroht - Unbekannter entführt Frau

Supermarktparkplatz in Tübingen

1 Der Unbekannte bedrohte die Frau mit einem Messer. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Malte Ossowski

Eine 68-Jährige verstaut ihre Einkäufe im Auto. Dann setzt sie sich ans Steuer und will vom Parkplatz fahren - doch plötzlich steigt ein Fremder in ihr Auto.











Eine 68-Jährige ist in Tübingen nach dem Einkaufen von einem Unbekannten in ihrem eigenen Auto entführt und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Täter durch die Beifahrertür in das Auto der Frau, als sie gerade vom Parkplatz eines Supermarkts fahren wollte. Er bedrohte sie dabei mit einem Messer.

Die Frau wehrte sich nach Polizeiangaben gegen den Angriff, der Unbekannte fesselte sie daraufhin mit Klebeband und drückte sie auf die Rückbank des Autos. Den Angaben zufolge setzte sich der Unbekannte dann ans Steuer und fuhr an einen unbekannten Ort fernab jeglicher Häuser. Möglicherweise auf einem Feldweg sperrte der Mann die 68-Jährige in den Kofferraum des Autos.

Der Mann setzte seine Fahrt fort, wie es hieß. Als er das Auto vor einem Geldinstitut parkte, konnte sich die verletzte 68-Jährige selbst befreien. Zeugen riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Die 68-Jährige wurde nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann konnte den Angaben nach unerkannt mit mehreren gestohlenen Bankkarten flüchten. Er wird von der Polizei gesucht.