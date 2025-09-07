Supermarkt war geöffnet: Polizei: Drei Verletzte bei Teil-Einsturz von Supermarktdach

1 Feuerwehrfahrzeuge stehen vor dem Supermarkt. Foto: Florian Förster/dpa

Etwa zwei Dutzend Menschen sind in einem Supermarkt, als plötzlich Teile der Decke herunterkommen. Wie es dazu kam, ist noch offen.











Link kopiert

Lauchringen - Beim Einsturz von Teilen eines Supermarktdachs im Süden von Baden-Württemberg sind nach aktuellen Informationen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Drei Frauen erlitten Verletzungen, eine davon schwere. Sie sei noch im Krankenhaus. Bei den verletzten Frauen handle es sich um Kunden des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Polizei von vier Verletzten gesprochen.

Erhebliche Schäden im Markt

Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden

an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stünden

unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt. Eine Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Eine Ursache sei noch nicht bekannt und werde weiter ermittelt. Das Gebäude in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze wurde gesichert.



Während des laufenden Betriebes kam es am späten Samstagnachmittag innerhalb von wenigen Sekunden zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf - Kunden und Personal. Rettungskräfte wurden der Polizei zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt gerufen. Das Gebäude wurde geräumt.