Supermarkt in Leinfelden: Ladendieb rennt auf Flucht gegen Glastür – dann schlägt er den Detektiv

1 Die beiden jungen Männer sollen mehrere Gegenstände in einen Rucksack gepackt haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panthermedia

In Leinfelden haben am Dienstag zwei junge Männer versucht, Gegenstände aus einem Supermarkt zu stehlen. Einer der Männer rannte auf der Flucht gegen eine Glastür und wurde dann handgreiflich.











Link kopiert

Ein 24-jähriger Ladendieb hat am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Hohenheimer Straße in Leinfelden (Kreis Esslingen) versucht, ohne zu bezahlen zu flüchten. Der Mann hat laut Angaben der Polizei gegen 16.15 Uhr Waren in seinen Rucksack gesteckt, dann ging er ohne bezahlen an den Kassen vorbei.

Als ein Ladendetektiv ihn daraufhin ansprach, flüchtete der Mann, rannte dabei jedoch gegen eine Glastür. Er stürzte und wurde von dem Detektiv eingeholt. Daraufhin soll der 24-Jährige diesen geschlagen haben, bevor er ohne seinen Rucksack flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Mutmaßlicher Komplize bei Kontrolle aufgegriffen

Ein 21-Jähriger war als mutmaßlicher Komplize am Diebstahl beteiligt und ebenfalls geflohen. Die Polizei hat ihn später in der Nähe des Supermarkts angetroffen und kontrolliert. Gegen beide Männer wird nun weiter ermittelt.