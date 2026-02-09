Super Bowl und „Dschungelcamp“: Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Bilanz einer TV-Nacht: Der US-Super-Bowl und das RTL-„Dschungelcamp“ können ganz schön politisch sein, meint unser Redakteur Tim Schleider.
Dreizehn Minuten sind wirklich knapp bemessen. Insbesondere dann, wenn diese dreizehn Minuten eigentlich nur die Halbzeitpause sind im Football-Super Bowl, das alljährliche mediale Sport-Top-Ereignis in den USA, verfolgt von Millionen Zuschauern in der ganzen Welt. Der Veranstalter NFL bietet in besagten dreizehn Minuten traditionell einen Pop-Showact. In diesem Jahr bekam der Sänger und Rapper Bad Bunny seine große Bühne.