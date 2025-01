Sulzbach an der Murr: Dachstuhl brennt – Ortsdurchfahrt gesperrt

1 Die Löscharbeiten neigen sich dem Ende zu (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Dachstuhl eines Wohnhauses gerät am Dienstagnachmittag in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Die Feuerwehr ist vor Ort, durch die Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen.











Link kopiert

Ein Dachstuhl eines Wohnhauses stand am Dienstagnachmittag im Weiler Bartenbach in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Gegen 14.40 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Straße Im Märchengarten gemeldet, heißt es von Seiten der Behörde.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind aktuell vor Ort. Die Löscharbeiten neigen sich aktuell dem Ende zu, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Durch die schnellen Löschmaßnahmen konnte laut Polizei verhindert werden, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift.

Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Ortsdurchfahrt Bartenbach wurde gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange die Löscharbeiten und die Straßensperrung andauern sei aktuell nicht bekannt. Zum Sachschaden und zur Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.