1 Der Polizei gelang es schließlich, die Frauen aus der misslichen Lage zu befreien. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Aufgrund eines Fehlers in einer Wegbeschreibung bleiben zwei Seniorinnen mit dem Auto im Morast stecken. Bei der Rettung passiert das einem Polizeiauto nahezu auch.















Link kopiert

Ein Fehler in einer Wegbeschreibung hat dazu geführt, dass zwei Seniorinnen mit ihrem Fahrzeug im Morast steckengeblieben sind. Beamte mussten den Wagen herausholen. „Wie es im Polizeiprotokoll heißt, haben die Damen anschließend überglücklich den Heimweg angetreten“, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Die Frauen hatten sich am Mittwoch verzweifelt an die Polizei gewandt, weil sie sich verfahren hatten und bei Sulz (Kreis Rottweil) nicht weiter kamen. Die Beamten mussten bei dem Einsatz die letzten Hundert Meter zu Fuß zurücklegen, weil auch ihr Dienstwagen in dem Geländestück stecken zu bleiben drohte. Hintergrund für das Missgeschick war laut Mitteilung, dass die Frauen eine Brückenbaustelle umfahren wollten. In die Wegbeschreibung, die sie kurz zuvor erhielten, hatte sich jedoch ein Fehler eingeschlichen.