1 Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren, wo er später das Unternehmen seines Vaters übernahm. Foto: IMAGO/HMB-Media / STZN

Nach Tagen der Ungewissheit machte Wolfgang Grupp am Donnerstag einen Suizidversuch öffentlich. Die Menschen in Burladingen zeigen sich betroffen. Ein Besuch in Grupps Heimatort.











Zehn Tage der Ungewissheit vergingen in Burladingen. Die Menschen in dem 12.000-Einwohner-Ort im Zollernalbkreis rätselten, sorgten sich, manche beteiligten sich an Spekulationen, den wildesten, so erzählen es die Menschen hier an diesem Freitagmorgen.