Suizidhinterbliebene Mutter: „Warum habe ich nichts bemerkt?“

1 Sonja Thum im Zimmer ihres Sohnes Lukas. Dort ist alles, wie er es vor dreieinhalb Jahren verlassen hat. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Sonja Thums 17-jähriger Sohn Lukas hat sich das Leben genommen. Sie erzählt ihre und seine Geschichte, um anderen Familien zu helfen und weitere Fälle zu verhindern, sagt sie.











Link kopiert

Es geschieht am 11. Mai 2022. Sonja Thum ist bei der Arbeit, zwei Tage die Woche muss sie ins Büro, das verlangt der Arbeitgeber. Sie macht Buchhaltung, Zahlen sind ihr Ding. Sonjas 17-jähriger Sohn Lukas ist zu Hause. Er müsste zur Schule. Doch das geht nicht mehr, er ist in therapeutischer Behandlung. Eine mittelschwere Depression. Die Schule ist sein Stressort, sagt der Therapeut. Dort grenzten ihn andere aus.