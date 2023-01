Tödlicher Unfall im Wettersteingebirge 28-jähriger Bergsteiger stürzt 350 Meter in die Tiefe

Am Wochenende verunglückt ein Bergsteiger im Wettersteingebirge tödlich. Der 28-Jährige war mit einer Begleiterin unterwegs und stürzte in steilem Gelände in die Tiefe.