1 Die Ever Given steht im Suezkanal schräg und steckt fest, wie dieses Satellitenfoto zeigt. Der Frachtriese ist bei starkem Wind an einer Uferböschung des Kanals auf Grund gelaufen. Foto: AFP

Der Containerriese Ever Given blockiert im März sechs Tage lang den Suezkanal. 400 Frachtschiffe stauen sich in beiden Fahrtrichtungen. Leere Regale in Europa sind die Folge.















Link kopiert

Stuttgart - Leere Regale in Baumärkten, massenhaft fehlende Teile in der Fahrzeug- und Maschinenproduktion, weniger Kinderspielzeug in den Läden – und ein Gartenzwerg-Mangel in Großbritannien: Wenn ein Containerschiff, lang wie das Empire State Building in New York hoch ist, den Suezkanal blockiert und tagelang feststeckt, dann löst das in Europa einen Dominoeffekt aus, den auch Verbraucher beim Einkauf zu spüren bekommen.