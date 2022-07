5 Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Am Mittwochnachmittag rückt die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in Süßen aus. Bei den Löscharbeiten kommt es zu einer überraschenden Entdeckung.















Ein Dachstuhlbrand in Süßen (Kreis Göppingen) sorgte am Mittwochnachmittag nicht nur für einen immensen Schaden, sondern brachte die Bewohner auch in Erklärungsnot. Das berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr rückte gegen 16.45 Uhr zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Kolpingweg aus und konnte es schnell löschen. Auslöser war ersten Erkenntnissen nach ein Defekt an der Photovoltaikanlage. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute 15 Marihuana-Pflanzen sowie 150 Gramm der Droge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Gebäude entstand insgesamt ein Schaden von 250.000 Euro.