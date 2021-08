1 Aus der Kaiserschen Produktion gibt es mittlerweile ein stattliches Edelmost-Sortiment. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger Foto:

Der promovierte Historiker und Landwirt Steffen Kaiser aus dem Ostfilderner Stadtteil Nellingen experimentiert seit Jahren mit Edelmost und hat inzwischen ein breites Sortiment entwickelt.

Ostfildern - Die Liebe zum Most hat ihm der Großvater vermittelt. Schon als Kind half Steffen Kaiser seinem Opa beim Mosten und lernte dabei unter anderem, welche Sorten von Äpfeln und Birnen sich für das Getränk eignen. Heute bewirtschaftet der 32-Jährige die zwei Hektar Streuobstwiesen mit rund 170 Obstbäumen, die zum Aussiedlerhof der Familie am Ortsrand von Ostfildern-Nellingen gehören. Er hat die Mostproduktion perfektioniert: Knapp 20 Edelmostsorten in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen hat Kaiser im Sortiment. Neben Äpfeln und Birnen spielen Johannisbeeren, Himbeeren, Holunder, Sauerkirsche, Schlehe oder Zierapfel eine Rolle im Zusammenspiel der Aromen. Eine Sorte reift sogar im Eichenfass und hat so eine Barrique-Note. Auch ein „Filder-Cider“ wird auf dem Hof hergestellt.