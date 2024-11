Schnee und Glätte in Baden-Württemberg

5 Viel Schnee gab es im Schwarzwald. Foto: Fotoagentur Andreas Rosar

Der Winter ist angekommen: In den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg Kälte - und damit verbunden in manchen Teilen des Landes Schnee und Glätte.











Mal schneit es, mal stürmt es, dann windet es und nachts kann es auch gefrieren. So richtig ungemütlich soll es in den kommenden Tagen werden, der Herbst zeigt sich vor allem im Süden des Landes von seiner biestigen Seite und der Winter klopft an. Das kann bis zum Freitag vor allem für Autofahrer auf glatten Straßen gefährlich werden. Spätestens jetzt sollte jeder an seinem Auto Winterreifen haben, meinte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen.

Und dennoch würde es nicht überraschen, wenn der eine oder die andere am Sonntag seinen ersten Glühwein des Jahres im Hemd genießen kann. Denn nach kalten, nassen und derben Tagen könnte die Temperatur von Samstag auf Sonntag um teils 14 Grad steigen und deutlich wärmere Werte erreichen. „Das ist tatsächlich ein kolossaler Sprung“, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. „Aus Spanien zieht deutlich wärmere Luftmasse zu uns.“ Im Rheintal seien Temperaturen von bis zu 17 Grad möglich. Aber nur ein Vergnügen: In der kommenden Woche werden die Temperaturen laut DWD wieder sinken.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Bis zum Freitag aber soll es vor allem in den höherliegenden Landesteilen einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter geben. Morgen erwartet den Norden zwar ein freundlicher und überwiegend niederschlagsfreier Tag. Von Südschwarzwald bis Oberschwaben wird es aber laut DWD in der Höhe im Nachmittagsverlauf bis zu acht Stunden lang schneien. Der DWD rechnet mit Neuschnee von bis zu 15 Zentimetern. In tieferen Lagen werden Regen und Schneeregen erwartet. Auch in der Nacht zum Freitag wird es im Süden winterlicher als im Norden mit teils starkem Schneefall, der in der zweiten Nachthälfte nachlässt.

Ähnlich wird die Wetterlage am Freitag mit vereinzelten Schneeregen- und Schneeschauern, mit Dauerfrost in mittleren und hohen Lagen und stürmischen Böen auf den Schwarzwaldgipfeln. Für den Samstag erwarten die Meteorologen Auflockerungen, es bleibt aber meist niederschlagsfrei mit bereits steigenden Temperaturen.