Unwetterwarnung Deutschland - Hier ist Vorsicht geboten!

So sieht's aus, wenn es Herbst ist: Sturmböen fegen übers Land.

Ein wolkiger Himmel und heitere Abschnitte bestimmen die Wetterlage in Baden-Württemberg. Dabei treten vor allem in hohen Lagen stürmische Böen auf. Wie sieht es am Wochenende aus?











Der Herbst ist da, daran besteht kein Zweifel. Ein Tiefdruckkomplex über Nordeuropa lenkt von Südwesten zunächst noch milde, zum Wochenende dann deutlich kühlere Meeresluft nach Baden-Württemberg.

Orkanböen nicht ausgeschlossen

Am Freitag (27. September) verbreiten stürmische Böen zwischen 60 und 85 Kilometern pro Stunde vor allem am Hochrhein und im Bergland echte Herbststimmung. Auf dem Feldberg können es bis zu 100 km/h werden, die aus Südwest herüberwehen.

„Der Höhepunkt der Windentwicklung wird gegen Freitagmittag erwartet“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In tiefen Lagen sind es nur Böen. Im Bergland erwartet der DWD Sturmböen, an der Nordsee und in höheren Lagen teils schwere Sturmböen. „Auf einzelnen Gipfeln können auch Böen bis Orkanstärke nicht ausgeschlossen werden.“

Dauerregen und Gewitter

In den kommenden Tagen muss man sich auf viel Regen einstellen. Die Meteorologen rechnen gebietsweise mit Dauerregen mit bis zu 45 Litern pro Quadratmetern in 24 Stunden. Mancherorts könnte noch deutlich mehr Regen fallen und orkanartig böig mit bis zu 125 Kilometern pro Stunde werden. Wegen der Regenmengen und des starken Windes hat der Wetterdienst mehrere Unwetterwarnungen herausgegeben.

In der Nacht zum Samstag (28. September) lässt der Wind nach – mit Ausnahme der Hochlagen im Schwarzwald. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad.

Am Samstag wird es ähnlich wie am Vortag: unbeständiges Regenwetter mit vereinzelten Gewittern.

Erst am Sonntag (29. September) dürfte es wieder etwas heiterer und trockener werden.