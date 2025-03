Jodelseminar in Baltmannsweiler: Warum auf dem Schurwald wieder gejodelt wird

1 Das beschauliche Hohengehren ist erneut Schauplatz eines Jodelworkshops. Foto: /Peter Stotz

Ein März-Wochenende lang können Interessierte auf dem Schurwald in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) das Jodeln lernen. Dazu lädt der Liederkranz Hohengehren ein, der enge freundschaftliche Verbindungen nach Südtirol hält.











Wer Freude an alpenländischen Klängen hat, ist beim Workshop vom Liederkranz Hohengehren an der richtigen Adresse. Zum zwölften Mal lädt der rührige Traditionsverein zu einem Jodelseminar ein.

Erneut konnten die Hohengehrener die ausgebildete Opern- und Konzertsängerin Clara Sattler aus Brixen für die Workshopleitung gewinnen, die nicht nur als Solistin im Brixener Domchor singt, sondern auch als gefragte Stimmbildnerin im In- und Ausland tätig ist.

Freude an alpenländischer Musik

In Hohengehren geht es am 15. und 16. März vor allem um die Freude an alpenländischer Musik. Erarbeitet werden wieder alpenländische Liedsätze und ursprüngliche Bergjodler, die Sattler mit den Teilnehmenden zu einem Chorklang formen wird. Auch ladinische Chorsätze dürften wieder auf dem Programm stehen.

Im Mittelpunkt des Workshops soll das Erlernen besonderer Ausdrucksformen und Feinheiten stehen, die für die Interpretation alpenländischer Musik hilfreich sind. Dank ihrer jahrelangen Bühnenerfahrung und Chorarbeit gilt Sattler in dieser Hinsicht als eine der vielseitigsten Künstlerinnen, heißt es in der Ausschreibung. Neben einer sehr regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland hat Sattler auch an zahlreichen Opernproduktionen mitgewirkt. Heute leitet sie verschiedene Chöre.

Wie der Ehrenvorsitzende Wolfgang Digel aus Hohengehren erklärt, komme Sattler aus freundschaftlicher Verbindung immer wieder in die Schurwaldgemeinde und angesichts von Sattlers Bekanntheit reisten die Teilnehmenden aus ganz Baden-Württemberg an.

Das eineinhalbtägige Seminar, bei dem auch die Freude an der Geselligkeit nicht zu kurz kommen soll, findet im Bürgerhaus Hohengehren statt. Zum Abschluss gestalten am Sonntag, 16. März, die Teilnehmenden mit ihrer Musik den Vereinsnachmittag gemeinsam mit den Chören des Liederkranzes.

Eine Anmeldung zum Workshop ist möglich bei Wolfgang Digel, Telefon 0 71 53 / 4 22 39 oder per Mail wolfgang.digel@digel-gmbh.de