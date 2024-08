Südschwarzwald: Mit Waffen im Haus verschanzt: Ex-Soldaten vor Gericht

1 Ein Beamter des Entschärfungsdienstes der Polizei schaut durch ein eingeschlagenes Fenster einer Doppelhaushälfte, in der sich ein Ex-Soldat verschanzt hatte (Archivfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Ein Ex-Soldat soll sich mit Sprengstoff und Waffen in seinem Haus verschanzt haben. Nachbarn mussten in Sicherheit gebracht werden, ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Nun beginnt der Prozess.











Ein Ex-Soldat muss sich am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht in Villingen-Schwenningen verantworten, weil er sich im Januar mit Schusswaffen und Sprengstoff in seinem Haus verschanzt haben soll. Dem 63-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, ein Explosionsverbrechen vorbereitet und den öffentlichen Frieden bedroht zu haben. Er soll sich wegen einer Zwangsräumung über Stunden in Unterkirnach im Südschwarzwald verschanzt und gedroht haben.

Nachbarn wurden in Sicherheit gebracht, es rückten auch schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommandos (SEK) an. Nach dem Einsatz fand die Polizei nach damaligen Angaben neben Schusswaffen, Munition und Sprengstoff auch Zündvorrichtungen. Diese waren am Boden und an Türrahmen angebracht, um Benzin bei Betreten durch Unbefugte zu entzünden.

Der Ex-Soldat besaß für die aufgefundenen Gegenstände nur teilweise die erforderliche Erlaubnis. Das genaue Motiv des Mannes ist bis heute nicht bekannt. Er hatte sich nach Stunden widerstandslos festnehmen lassen und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ob am Mittwoch ein Urteil fällt, ist unklar.