6 Strahlengewölbe hinter elektrifiziertem Kreuz: Eine gotisch-expressionistische Rosettenexplosion überstrahlt den Taufstein. Foto: Ines Rudel

Die Esslinger Südkirche, 1926 eingeweiht, ist ein außergewöhnliches Beispiel expressionistischer Sakralarchitektur. Sie will Sinnlichkeit und Spiritualität, Gottesdienst und Gemeinschaftserlebnis vereinen.















Romanik, Gotik, Renaissance – eingeführte Stilepochen, auf die seit alters auch der Heilige Geist hört. Dass er eine jüngere, expressionistische Seite hat, ist weniger bekannt: Eher marginal ist die Zahl der Sakralbauten, die speziell dieser Architektur des Aufbruchs in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verpflichtet sind. Eine der Raritäten ist die Esslinger Südkirche, deren Lage am Hang zunächst einmal die Luther’sche Metapher von der „festen Burg“ in der Pliensauvorstadt backsteinerne Wirklichkeit werden lässt: mit massiven Klinkerwänden und einem trutzigen Bergfried als Kirchturm. Aber dieses Gotteshaus ist beileibe keine architektonische Kostümierung, sondern authentischer Ausdruck dessen, was Kirche ausmacht: Spiritualität, Liturgie, Gemeinschaft. Und das in einer eigenständigen, neuen und stilistisch homogenen Sprache der Bauformen.