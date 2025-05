Wo sind die Überschwemmungen an der Côte d’Azur?

1 Überschwemmungen in Le Lavandou. Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Video-Aufnahmen zeigen beängstigende Bilder, die an die Flut von Valencia erinnern: Flüsse traten über die Ufer, und mehrere Menschen sind tot.











Link kopiert

Bei einem schweren Unwetter in Südfrankreich sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen sind in Le Lavandou, an der Côte d’Azur zwischen Toulon und Saint-Tropez, tot auf gefunden worden, teilte die örtliche Präfektur mit. Ein weiter Mensch kam in der etwas weiter nördlich gelegenen Gemeinde Vidauban ums Leben.

„Es war ein äußerst heftiges Unwetter“, sagte der Bürgermeister von Le Lavandou, Gil Bernardi. In Lavandou gebe es derzeit „weder Strom noch Trinkwasser“. Auch die Kläranlage sowie mehrere Straßen und Brücken seien beschädigt. Etwa 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Video-Aufnahmen zeigen beängstigende Bilder, die teilweise an die Flut von Valencia erinnern.

Bahnverkehr Bordeaux-Toulouse unterbrochen

Am Vortag hatten bereits starke Regen- und Hagelfälle den Bahnverkehr zwischen Bordeaux und Toulouse lahmgelegt. Ein TGV-Hochgeschwindigkeitszug musste in der Nacht zum Dienstag evakuiert werden. Gut 500 Passagiere wurden mit Bussen zu einer Notunterkunft gebracht. Durch den Regen waren die Gleise unterspült worden.

„Wir sind knapp einer Katastrophe entgangen“, sagte der Bürgermeister von Tonneins, Dante Rinaudo. Wassermassen hätten Häuser und Keller im Ort geflutet, sagte Rinaudo. Der Bahnverkehr zwischen Bordeaux und Toulouse werde noch für einige Tage eingeschränkt sein, erklärte das französische Bahnunternehmen SNCF.

Wo sind die Überschwemmungen in Südfrankreich?

Département Var

insbesondere Le Lavandou und Vidauban

Flüsse Môle und Giscle

Südwestfrankreich

Gemeinde Tonneins bei Agen (Département Lot-et-Garonne)

Le Lavandou und weitere Orte im südöstlichen Département Var waren zuvor von Gewitter und Starkregen getroffen worden. Wegen Überschwemmungen wurden mehrere Straßen gesperrt. Die Flüsse Môle und Giscle drohten, überzutreten, hieß es am Vormittag. Hunderte Haushalte waren vom Strom abgeschnitten. Das Département Var gilt wie viele Gegenden an der französischen Mittelmeerküste sowie am Atlantik im Sommer als beliebte Urlaubsregion (mit AFP/dpa-Agenturmaterial).