1 Ulrich Mitzlaff (links) folgt bei der süddeutschen Krankenversicherung auf Ralf Kantak (rechts). Foto: SDK/KZVK

Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Ralf Kantak, geht in den Ruhestand. Ihm folgt zum Jahreswechsel ein externer Manager.















Bei der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK) steht ein Stabwechsel bevor: Neuer Vorstandssprecher wird am 1. Januar 2023 Ulrich Mitzlaff, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er folgt auf Ralf Kantak, der nach Ablauf seines Vertrags zum Jahresende in den Ruhestand geht, wie eine Sprecherin erläuterte. Der 62-jährige Kantak ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender, sein Vertrag wurde zuletzt 2017 für fünf Jahre erneuert. Noch leitet Kantak auch den Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV).

Mitzlaff kommt von der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse

Sein Nachfolger Mitzlaff ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse der Diözesen Deutschlands (KZVK) mit Sitz in Köln. Davor hatte der gebürtige Bremer (Jahrgang 1967) verschiedene Management-Funktionen bei der Allianz und der Zurich-Gruppe Deutschland inne.