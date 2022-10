1 Die Polizei in Johannesburg hat einen mutmaßlichen Serienmörder geschnappt (Symbolfoto). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein stechender Geruch für die Polizei im südafrikanischen Johannesburg zur Wohnung eines mutmaßlichen Serienmörders.















Link kopiert

Wegen eines stechenden Geruchs in der Nachbarschaft haben Anwohner in Johannesburg die Polizei gerufen. Das führte die Beamten in der südafrikanischen Stadt zur Wohnung eines mutmaßlichen Mehrfachmörders.

In dem Apartment fand die Polizei am Sonntag die bereits verwesende Leiche einer vermissten Frau. Ermittlungen führten die Beamten dann zu einem 21-Jährigen, der als letzter Mensch mit der getöteten Frau zusammengewesen sein soll, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf Grundlage der Angaben des Verdächtigen durchsuchte die Polizei die Umgebung des Wohnhauses und entdeckte fünf weitere Leichen, deren Verwesung bereits weit fortgeschritten war. Forensische Untersuchungen sollten die Identität der Verstorbenen sicherstellen, hieß es weiter.

Der mutmaßliche Täter muss sich laut Polizei wegen sechsfachen Mordes verantworten.