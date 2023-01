Lieferengpässe bei Kessler Sekt-Krise bei Esslinger Traditionsmarke ist beendet

Die Sektkellerei Kessler war in den vergangenen Wochen in aller Munde: Nach den Feiertagen musste das Unternehmen die Shops in Esslingen und Stuttgart wegen Lieferengpässen schließen. Nun darf der Sekt wieder perlen.