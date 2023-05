1 Die Polizei in den Kreisen Rems-Murr und Ludwigsburg bat die Bevölkerung um Mithilfe. Foto: Phillip Weingand

Die vermisste Frau aus Leutenbach wurde laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagabend gefunden und medizinisch behandelt.















Link kopiert

Die von der Polizei als vermisst gemeldete 28-jährige aus Leutenbach konnte gegen Dienstagabend gefunden werden. Sie stieg am Montag laut Polizei gegen 13 Uhr in Marbach am Neckar in eine S-Bahn der Linie S 4 und gab vor, nach Bad Friedrichshall zu fahren. Tatsächlich zeigen Kameraaufnahmen jedoch, dass sie die Bahn schon kurz darauf in Freiberg am Neckar wieder verließ. Zeitweise war ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Beamten befürchtete, dass sich in einer hilflosen Lage befand und veröffentlichten am späten Montagnachmittag ein Foto der jungen Frau.

Die Polizei teilte gegen 23 Uhr dann mit, dass die 28-jährige Vermisste in Ludwigsburg aufgefunden und „einer medizinischen Behandlung zugeführt“ wurde.

Anmerkung der Redaktion: Der Text wurde am Dienstagabend aktualisiert und das Foto der vermissten Frau gelöscht.