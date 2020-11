1 Polizeibeamte inspizieren einen abgesperrten Tatort in der Nähe einer Haltestelle in Augsburg. Foto: -/Vifogra/dpa Foto: dpa

An einer Haltestelle gerät ein junger Mann mit einem Pärchen in einen Streit. Kurz darauf ist der 28-Jährige tot. Was ist in Augsburg passiert?

Augsburg - Infolge eines Streits an einer Haltestelle in Augsburg ist ein Mann ums Leben gekommen.

Der 28-Jährige sei Zeugenaussagen zufolge am Freitagabend mit einem Pärchen in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher in Augsburg. Der Mann ging demnach zu Boden, das Pärchen flüchtete. Der 28-Jährige sei noch am Tatort gestorben, sagte der Sprecher. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Die Ursache des Streits sei noch unklar.

