Aufatmen bei Stuttgarter DJs Tanzen wird nun doch ohne Maske in Clubs erlaubt

Am späten Dienstagnachmittag haben sich Vertreter der Clubs, die Dehoga und das Sozialministerium geeinigt: Beim Tanzen in Clubs muss doch keine Maske getragen werden. „Das ist Weltklasse!“, jubelt der Stuttgarter DJ Anrey, der gleich am Freitag im Mica auflegt.