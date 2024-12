Suche mit Helikopter und Polizeihund: 59-Jährige aus Esslingen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

2 An der bisherigen Suche waren auch Suchhunde beteiligt. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Grube

Seit Samstag wird in Esslingen eine 59-jährige Frau vermisst. Nun wendet sich die Polizei mit einer Beschreibung an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise.











Link kopiert

Seit Samstagvormittag wird in Esslingen eine 59-jährige Frau vermisst. Am Dienstag wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit, weil davon ausgegangen wird, dass Liudmyla H. sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, teilt ein Sprecher mit.

Die Vermisste verließ am Samstag um 10 Uhr ihre Wohnung in Esslingen und wird seitdem vermisst. Sie trug vermutlich einen blauen Pullover, eine rosafarbene Jacke und eine blaue Mütze, dazu blaue Jeans und dunkelrote Schuhe. Die 59-Jährige ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat blondes, schulterlanges Haar. Sie spricht kaum deutsch, sondern ukrainisch und russisch. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Personen, die die Vermisste seit Samstag gesehen haben oder Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben können unter den Telefonnummern 07 11 / 3 99 00 oder 07 11 / 3 99 03 30 um Hinweise.