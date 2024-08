Suche in Trochtelfingen: 38-Jährige vermisst – Polizei hofft auf Hinweise

2 Die Suche nach der Frau, unter anderem mit Hubschrauber und Hunden, blieb bislang erfolglos. (Archivbild) Foto: Horst Rudel/Funke Foto Services

Mit Drohnen, Suchhunden und Helikopter hat die Polizei nach einer 38-Jährigen aus Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) gesucht, die seit Mittwochabend vermisst wird. Weil die Suche bislang ohne Erfolg blieb, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.











Die Polizei hat seit Mittwochabend mit hohem Aufwand nach der 38-jährigen Verena Kahya aus Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) gesucht, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Nun wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise, teilt die Polizei am Freitag mit. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.

Den bisherigen Informationen zufolge verließ die Frau am Mittwoch kurz nach Mitternacht aus freien Stücken ihre Wohnanschrift und wird seitdem vermisst. Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil der Frau gebe es bislang nicht, berichtet die Polizei. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 38-Jährige sich in einer hilflosen Lage befindet.

Polizei hofft auf Hinweise

Bei den bisherigen Suchmaßnahmen waren unter anderem Rettungs- und Flächensuchhunde, Mantrailer, Drohnen, ein Hubschrauber sowie Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Dennoch konnte die Frau bislang nicht aufgespürt werden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 071 21 / 942 33 33 beim Kriminalkommissariat Reutlingen oder unter Telefon 071 21 / 991 80 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.