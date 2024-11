Suchaktion im Kreis Esslingen: Wanderer verläuft sich nachts im freien Gelände

1 In der Nacht auf Freitag hat die Polizei nach einem Vermissten gesucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht auf Freitag musste ein Wanderer längere Zeit im freien Gelände zwischen Bissingen und der Teck (Kreis Esslingen) auf Hilfe hoffen. Der 54-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei verirrt. Diese startete eine große Suchaktion.











Eine große Suchaktion nach einem Vermissten hat in der Nacht auf Freitag die Einsatzkräfte der Polizei in Atem gehalten. Ein 54-Jähriger war nicht von einer Wanderung bei Bissingen zurückgekehrt. Wie die Polizei berichtet, hat am Donnerstag gegen 22.45 Uhr ein Bekannter des Mannes den Notruf gewählt, nachdem der 54-Jährige nicht wie vereinbart zum Treffpunkt am Parkplatz Hörnle gekommen war.

Drohne findet Wanderer

Daraufhin habe die Polizei mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen intensiv gesucht. Da zwischenzeitlich von einer hilflosen Lage des Wanderers ausgegangen werden musste, sei auch eine Drohne zum Einsatz gekommen, mit deren Hilfe der Vermisste kurz nach Mitternacht zwischen Bissingen und dem Teckberg wohlbehalten gefunden worden sei. Der Mann habe sich offensichtlich in dem unbekannten Gelände verlaufen.