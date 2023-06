1 Das Wrack der „Titanic“, in dessen Umfeld nach dem vermissten Tauchboot gesucht wird. Foto: AFP

Das Unternehmen des britischen Milliardärs und Abenteurers Hamish Harding bestätigt, dass er sich an Bord des vermissten Tauchboots bei dem „Titanic“-Wrack befindet. Noch sei Hoffnung da.















Der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding ist an Bord des Tauchboots, das in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Atlantik vermisst wird. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstagmorgen meldete, bestätigte Hardings Unternehmen Action Aviation, der milliardenschwere Geschäftsmann sei einer von insgesamt fünf Insassen. „Es bleibt noch genügend Zeit, um einen Rettungseinsatz zu ermöglichen, für diesen Fall ist Ausrüstung zum Überleben an Bord“, sagte Manager Mark Butler. „Wir alle hoffen und beten, dass er gesund und munter zurückkommt.“

Harding hält mehrere Weltrekorde

Harding ist als Abenteurer bekannt. Er hält mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde im März 2021. Im Juni 2022 flog der Brite ins All. Action Aviation hatte am Sonntag in den sozialen Medien mitgeteilt, dass Harding an der „Titanic“-Expedition teilnimmt. Die Namen der anderen Besatzungsmitglieder wurden zunächst nicht öffentlich bestätigt.