Subunternehmer einer Baufirma fällt aus: Tunnelarbeiten in Neckartailfingen verschoben – Vorerst keine Sperrung

Im Tunnel bei Neckartailfingen sollten Mängel einer früheren Sanierung beseitigt werden. Doch die Arbeiten werden verschoben, weil eine Firma ausfällt. Auf der B 297 gibt es deshalb keine halbseitigen Sperrungen in diesem Bereich – vorerst.











Die Sanierungsarbeiten im Tunnel Neckartailfingen müssen verschoben werden. Damit entfällt auch die geplante halbseitige Sperrung der B 297 in diesem Bereich. Dies teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mit. Die ausführende Baufirma habe wegen des Ausfalls eines Subunternehmers nicht rechtzeitig mit den Arbeiten beginnen können, schreibt die Behörde. Ein Ersatztermin für die Ausführung stehe derzeit noch nicht fest. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 7. April beginnen und voraussichtlich zwei Wochen lang dauern.

Eine frühere Sanierung weist Mängel auf

Mit den Arbeiten sollten Mängel beseitigt werden, die innerhalb der fünfjährigen Gewährleistungsfrist einer früheren Sanierung entstanden sind. In den Jahren 2016/17 waren umfangreiche Betoninstandsetzungsarbeiten im Tunnel und den Tunneltrögen durchgeführt worden. Innerhalb dieser Frist traten laut Regierungspräsidium Mängel an den Wänden auf, insbesondere Risse an den damals aufgebrachten Bandbeschichtungen. Das von der ausführenden Baufirma erarbeitete Mängelbeseitigungskonzept sollte zunächst an Probefeldern getestet werden und bei erfolgreichem Test in der zweiten Jahreshälfte 2025 umgesetzt werden.