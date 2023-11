StZ-Fotografen stellen im Stadtpalais aus: Archivschätze erzählen spannende Geschichten aus Stuttgart

6 Wasserwerfer gegen S-21- Demonstranten: Der 30. September 2010 hat sich als Schwarzer Donnerstag ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Foto: /Michael Steinert

Ihnen sind Stimmungsbilder gelungen, die ihre Symbolkraft sofort entfalten: Michael Steinert und Horst Rudel haben Stadtgeschichte dokumentiert – als Markenzeichen der Stuttgarter Zeitung. Am Donnerstag startet die Ausstellung ihrer Archivschätze im Stadtpalais.











Auf Du und Du sind sie mit ihrer Stadt, die sie lieben, auch wenn nicht alles immer rund läuft: Den persönlichen Titel „Du, Stuttgart – Stadtgeschichten 1975–2014“ haben Horst Rudel und Michael Steinert für ihre Ausstellung gewählt, die am 23. November, 19 Uhr, im Stadtpalais eröffnet wird (StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs wird dort sprechen) und bis zum 4. Februar geht. In fast vier Jahrzehnten fotografierten die beiden für die Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung. Jetzt blicken sie zurück, haben in einem höchst emotionalen Prozess, der schöne Erinnerungen in Hülle und Fülle wach küsst, aus Hunderttausenden von Aufnahmen 68 Archivschätze ausgewählt. Du, Stuttgart, schau mal an! Du, Stuttgart, wir haben so tolle Sachen mit dir erlebt! Du, Stuttgart, war eine verdammt schöne Zeit!

Stuttgart ist mit dem Element Wasser auf spezielle Weise verbunden

Die beiden Fotos des Ausstellungsplakats zeigen, wie Stuttgart mit dem Element Wasser auf spezielle Weise verbunden ist, sich also mit allen Wassern wäscht. Auf dem einem Foto schüttet ein Mann an einem heißen Julitag von 1987, als die Tour de France nach Stuttgart kam, einen Eimer Wasser zur Abkühlung auf einen Radprofi. Auf dem anderen ist es die Polizei, die brutal den Wasserwerfer auf Demonstranten gegen Stuttgart 21 richtet – am 30. September 2010, der sich als Schwarzer Donnerstag ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat.

Wasser ist ein Element, das sozial verbindet, aber auch trennen kann. Das kühle Nass hat es Michael Steinert in 26 Jahren seiner Tätigkeit für die Stuttgarter Zeitung (von 1988 bis 1990 frei, danach bis 2014 fest angestellt) in der Mineralwassermetropole immer wieder angetan. Glück hat der StZ-Fotograf, als sich ihm im Mai 2014 am Schlossplatzbrunnen eine Szene wie aus einem Seefahrerfilm mit Abenteuerinnen in historischen Kostümen anbietet. Bei der Hitze gönnen sich die jungen Frauen reichlich Abkühlung und haben viel Spaß dabei.

Am 8. Juni 2000 zieht ein schweres Unwetter über die Stadt. Hagelkörner und abgeschlagene Blätter verstopfen blitzschnell die Gullys und Abwasserschächte. Steinert hält fest, wie Autofahrer und Beamte in der Unterführung der B 14 von Wassermassen und Eisbrocken überrascht werden und auf Hilfe warten. Der Duscher vom Bad Berg zieht auf dem Foto von 2011 an der Strippe, auf dass die Brause das naturbelassene, eiskalte Mineralwasser auf ihn strömen lässt – seinen Jungbrunnen. Das Schlussverkaufsfoto von 1999 zeigt schließlich, wie sich auch bei Schnäppchenpreisen ein prüfender Blick auf die Ware lohnt.

Glücklich ist er, „in so einer tollen Stadt zu arbeiten“

Seine großartigen Fotos erzählen Geschichten. 2000 hat Steinert vollständig auf digitale Fotografie umgestellt – vieles ging dann schneller. Menschen stehen bei ihm im Mittelpunkt. Einen besonderen Blick hat er auf Dinge am Wegesrand, hält mit Leidenschaft Kurioses fest, lässt seine Liebe für Stuttgart erblühen. Die Fotos beweisen seine Begeisterung für den schönen Beruf des Bildjournalisten. Beim Rückblick sagt er: „Ich kann mich glücklich schätzen, in so einer tollen Stadt zu arbeiten.“ In einem weiteren Artikel zur Ausstellung geht es um Fotos von Horst Rudel.

Zur Person

Der 1960 im Stuttgarter Osten geborene Michael Steinert kam 1988 nach seinem Volontariat bei der Sportfotografie Baumann und nach seinem Zivildienst als freier Bildjournalist zur StZ. Von 1990 bis 2014 war er fest angestellt. Seit 2015 arbeitet er als selbstständiger Fotograf. Horst Rudel, Jahrgang 1951, ist in Aidlingen geboren. 1972 begann er nach einem Fotovolontariat bei der „Filder-Zeitung“, 1975 wechselte er zur Stuttgarter Zeitung. 1990 gründete er eine eigene Agentur, blieb der Zeitung aber als freier Fotograf bis heute treu.

Ausstellung

„Du, Stuttgart“ des Stadtpalais ist eine Dokumentation von Stuttgarter Stadt- und Gesellschaftsgeschichte, eine Zeitreise in Bildern über fast 40 Jahre hinweg. Sie ist vom 23. November bis zum 4. Februar zu den normalen Öffnungszeiten des Stadtpalais zu sehen. Bei der Eröffnung am 23. November, 19 Uhr, ist der Eintritt frei. Keine Anmeldung ist erforderlich. Das Programm: Begrüßung Torben Giese, Direktor des Stadtpalais, Grußwort Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Gespräch „Zeitgeschichte in Bildern und ihre Geschichten“ mit Horst Rudel und Michael Steinert