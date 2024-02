Stuttgarts wilde Gelbkopfamazonen: Das verrückte Liebesleben der Papageien

1 Eurydike und Safira beim Kampf Foto: Fotostudio/Hahn

Die wilden Gelbkopfamazonen leben rund um den Stuttgarter Rosensteinpark in monogamen Zweierbeziehungen. Theoretisch. Denn manchmal ist das alles gar nicht so einfach und den menschlichen Beziehungen nicht unähnlich.











Pebe und Lola sitzen in den kahlen Baumkronen der Platanen, keiner sagt etwas, und Pebe guckt in die Ferne als träumte er von Mexiko. Was soll man einander auch dauernd erzählen? Im Stuttgarter Rosensteinpark ist es frisch an diesem Wintermorgen kurz nach Sonnenaufgang. Pebe und Lola spreizen ihre farbenfrohen Flügel und schwirren um ihr Brutrevier. Wie alle Paare mit Kinderwunsch werden auch sie aus Vorfreude ganz schaffig. Pebe und Lola gehören zur Population der wilden Gelbkopfamazonen, die in Stuttgart seit 40 Jahren frei leben.