Stuttgarts schönste Bauten: 18 inspirierende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart

Eitel-Villa auf einer Halbhöhe mitten in Stuttgart.

Architektur to go: In der Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart" zeigen wir die interessantesten Wohnhäuser, Villen und öffentlichen Gebäude – und andere Architekturperlen.











Der Fernsehturm gilt als einer der schönsten Türme der Welt, die Weißenhofsiedlung in Stuttgart ist weltberühmt und steht seit 2016 auf der Unesco-Weltkulturerbeliste? Hat das revolutionäre Bauen auf die Stadt ausgestrahlt? Was ist seit her entstanden – und was für interessante Bauten gab es früher schon? Gebaut wurde in der Stadt im 19. Jahrhundert auch jede Menge. Und manche Villen und Mehrfamilienhäuser stehen bis heute ausgezeichnet da.

Gründerzeitvillen und Jugendstilperlen, aber auch jüngere Bauten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben es verdient, bei Spaziergängen bestaunt zu werden. In unserer Reihe Architektur-Spaziergänge lässt sich die Stadt noch einmal ganz anders entdecken. Ein Überblick.

4 Stationen mitten in der City – mit einem neuen Stadtbaustein

Vier-Giebel-Bau, Tagblatt-Turm, Horten-Kachel-Fassade von der Stuttgarter Steinstraße aus gesehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Architektur-Spaziergang mitten in Stuttgart: Rund um den Tagblatt-Turm finden sich spannende Alt- und Neubauten – und ein schwerer Verlust, der Stuttgart als Abriss-Stadt traurige Ehre macht. Kann ein Neubau den Ort wieder in besserem Licht erscheinen lassen? Hier geht’s zum Text.

5 Stuttgarter Villen von Stars der Architektur in einer kleinen Straße

Stuttgarter Villa, entworfen von Albert Eitel. Foto: LICHTGUT

Diese steile und kurze Route zu architektonisch herausragenden Gebäuden in der Stadt führt zu einem Lost Place und Villen,die bekannte Architekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut haben. Am Ende des Spaziergangs lockt ein Ort mit toller Aussicht. Hier geht’s zum Artikel.

Der Marktplatz? Ein Ort mit bewegter Geschichte – mit neuem Aufreger

Marktplatz 14 in Stuttgart – die Aufstockung gefällt nicht jedem. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Eine kurze Spazierstrecke, die es in sich hat. Im Herzen Stuttgarts rund um den Marktplatz finden sich ein umstrittener Umbau und spannende Blickachsen. Hier geht’s zum Artikel.

7 der spektakulärsten Bauten auf dem Stuttgarter Uni-Campus

Frei Ottos Pavillon Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nicht nur Betonriesen, auch luftige Pavillons und innovative Türme finden sich auf dem Campus in Stuttgart-Vaihingen – von Werner Sobeks D1244 bis zu Günter Behnischs Hysolar. Hier geht’s zum Artikel.

7 der schönsten alten Stadtvillen auf Stuttgarts Halbhöhe

Villa in der Stuttgarter Gaußstraße. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Route führt zu prächtigen historischen Villen vom Stuttgarter Westen über den Norden bis in die Innenstadt. Villa mit Erkern und Türmchen in der Dillmannstraße 3, entworfen 1901 von Alfred Schellenberg. Hier geht es zum Spaziergang.

7 zauberhafte Wohnhäuser und öffentliche Bauten in Zuffenhausen

Berühmtes Hochhaus – wer hat es entworfen? Der Text verrät es. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Der Spaziergang zu architektonisch interessanten Bauten führt in den Stadtteil Zuffenhausen, zu demokratischen Hochhäusern, einem feinen Landhaus und zu einem schwebenden Museum. Hier geht’s zum Artikel.

Bauhaus-Villen in Stuttgart Nord

Auch außerhalb der Weissenhof-Siedlung finden sich Bauten, die im Bauhaus-Stil entworfen wurden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein Bauhaus-Spaziergang durch Stuttgart – abseits der Weissenhofsiedlung. Der Bauleiter der Weissenhof-Siedlung, Richard Döcker, entwarf beispielsweise ein Wohnhaus in der Birkenwaldstraße. Hier geht es zu unserer Route.

7 der coolsten Häuser mit Hüftschwung seit 1950 von Rolf Gutbrod

Stuttgarter Kultpavillon: Die Milchbar im Killesbergpark in Stuttgart von Rolf Gutbrod. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Tagesausflugsprogramm – die Route führt zu filigranen, geschwungenen und organischen Bauten des Stuttgarters Rolf Gutbrod. Hier ist der Link.

7 der sinnlichsten Jugendstilbauten in Stuttgart

Jugendstilbau in Stuttgarter Süden. Die Architekten? Zwei Brüder. Foto: Pavlovic

Diese leicht zu absolvierende Route führt zu floralen und lasziven Fassadenfiguren des unterschätzten Stuttgarter Jugendstils, ein Brunnen und eine Kirche ist auch darunter. Hier geht es zum Artikel.

8 Bauten der jüdischen Architekten Bloch und Guggenheimer

Im Bauhaus-Stil entworfen von Bloch und Ernst Guggenheimer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Von der Bauhaus-Villa bis zur neuen Synagoge: Das jüdische Architekturbüro Bloch und Guggenheimer aus Stuttgart trotzte so gut es ging dem Naziterror. Der Spaziergang führt zu wichtigen Bauten der Architekten. Hier ist der Link zum Text.

7 romantische Häuser im Chaletstil in Stuttgart

Schönes Landhaus am Stuttgarter Bopser. Wer es entworfen hat, steht im Text. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Walmdächer, Schindeln, Holzverzierung, Erker, Türmchen – pittoreske Villen im Landhaus- und Schweizerhausstil mitten in Stuttgart sind auf der Route zwischen Karlshöhe und Bopser zu entdecken, bei der einige Höhenmeter zu absolvieren sind. Hier geht es zum Spaziergang.

9 der hübschesten Minihäuser in Stuttgart

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nicht erst seit der Tiny House Bewegung gibt es kleine Häuser. Unser Spaziergang führt vom Kanonenhäusle über Stuttgarts ältestes Haus in die Nobelgegend Karlshöhe im Süden bis zu einer zauberhaften Mini-Villa an der Alten Weinsteige. Hier geht’s zum Artikel.

7 faszinierende Betonriesen in Stuttgart

Beliebte Wohnriesen – Asemwald-Hochhäuser in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Brutal hässlich oder kantig interessant – Betonbauten erhitzen so manche Gemüter. Unser Spaziergang von der Innenstadt bis auf die Filderebene zeigt, wie vielseitig Wohnhäuser und andere Betonbauten aussehen. Hier geht’s zur Tour.

Romantische Schwarzwaldhäuser mitten in der Stadt

Sieht aus wie im Schwarzwald, steht aber in Stuttgart – wer hat sie entworfen? Der Text verrät es. Foto: Golombek

Am Stuttgarter Killesberg findet sich eine kleine Ansammlung pittoresker Schwarzwaldhäuser. Der Spaziergang führt außerdem zu alten Arbeiterquartieren – und in eine ferne Welt. Was sich dahinter verbirgt – hier ist es nachzulesen.

9 preisgekrönte Häuser auf der Stuttgarter Halbhöhe im Haigst

Versteckt in Stuttgart-Degerloch findet sich diese Villa, wer sie entworfen hat, ist im Text nachzulesen. Foto: pav

Der Architektur-Spaziergang führt zu großartigen Villen von heute und liebevoll umgebauten Einfamilienhäusern von 1930 – an spektakulären Aussichtspunkten mit Blick auf Stuttgart. Hier ist der Link zum Text.

9 der lauschigsten Arbeitervillen und Bürgerhäuser im Stuttgarter Osten

Brunnen am Eduard-Pfeiffer-Platz in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Architektur-Spaziergang führt zu einer Villen-Siedlung fürs Volk, die ein jüdischer Stuttgarter Bürger zu Beginn des 20. Jahrhunderts bauen ließ, zu Brauerei-Landhäusern und einem nackten Jüngling. Wer nachspazieren will – hier ist der Link zu Text und Karte.

Geheime Villensiedlung auf der Uhlandshöhe

Karl Hengerer entwarf diese Häuser in Stuttgart-Nord. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Architektur-Route führt zu versteckt gelegenen Landhäusern und einer Burgenvilla im Osten von Stuttgart bis zu einem berühmten Platz mit Brunnen und Eisdiele. Der Text ist hier zu finden.

7 der außergewöhnlichsten Wohnhäuser entlang der Neckarstraße

Innovative Häuser, von Künstlern bewohnt, in Stuttgart-Nord. Dass sich eine Schnellstraße in der Nähe befindet, ahnt man von dieser Seite kaum. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vom Bauhaus-Gebäude zum Brach-Areal, von Künstler-Villen bis zu Arbeiter-Häusern führt der Spaziergang durch den rauen Stuttgarter Osten – und zu einem kleinen exotischen Garten.