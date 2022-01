1 Maria Zelzer schrieb auf, was viele nach dem Krieg nicht lesen wollten. Foto: Cf/Verlag

Vor 100 Jahren wurde die Historikerin Maria Zelzer geboren, die Stuttgart unermüdlich mit der NS-Vergangenheit konfrontiert hat















Stuttgart - Dieses rastlose Leben endet am 4. August 1999 in einem einfachen Pensionszimmer im hessischen Kurort Bad Orb. Dorthin hat sich Maria Zelzer zurückgezogen, möglicherweise mit der Vorahnung, dass ihr Herz bald aufhört zu schlagen. Im Spessart hatte sie mit ihrer Mutter viele Jahre zuvor im Urlaub unbeschwerte Tage verbracht. Solche erlebte sie selten, ordnete Maria Zelzer doch fast alles ihrem Beruf als Historikerin unter und einem Thema, das ihr Antrieb, Verpflichtung aber gleichzeitig auch eine große Last war. Sie hatte sich der schonungslosen Erforschung und Aufarbeitung der NS-Zeit verschrieben, von der Stuttgart in ganz besonderem Maß profitiert hat.