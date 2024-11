Stuttgarts marode Brücken: Die B-27-Körschtalbrücke muss neu gebaut werden

1 Die B-27-Körschtalbrücke muss erneuert werden. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut

Wassereintritte an den Fahrbahnübergängen, Betonschäden und Risse: Die 70 Jahre alte Brücke übers Körschtal bei Möhringen muss neu gebaut werden. Eine logistische Herausforderung, den auf der B 27 passieren rund 50 000 Fahrzeuge täglich die Brücke.











Zahlreiche Brücken im Land haben mittlerweile ein Alter erreicht, in dem sie dringend erneuert werden müssen. Dazu gehört auch die B-27-Körschtalbrücke in Möhringen. Auch bei diesem 70 Jahre alten Bauwerk haben Experten rechnerische Tragfähigkeitsdefizite in Bezug auf die heutigen Bemessungsverfahren und einen schlussendlich kritischen Bauwerkszustand festgestellt.