Stuttgarts marode Brücken: Das muss man zur neuen Rosensteinbrücke wissen

1 Die rund 70 Jahre alte Rosensteinbrücke wird in den kommenden Monaten zurückgebaut und bis 2031 durch eine neue Neckarquerung ersetzt. Foto: Uli Nagel

Bis 2031 soll dort, wo die Rosensteinbrücke noch steht, eine neue Neckarquerung gebaut sein. Ob sie autogerecht wird und eine Stadtbahnhaltestelle erhält, wird noch diskutiert. Auch das Thema „Stadt am Fluss“ spielt dabei eine Rolle.











Die Rosensteinbrücke wird in den kommenden Monaten zurückgebaut und im Anschluss durch eine Interimslösung für Passanten und Radfahrer ersetzt. „Wir bereiten aktuell die Ausschreibung für dieses Bauwerk vor“, sagt Claus-Dieter Hauck, beim Tiefbauamt für Tunnel und Brücken verantwortlich. Was klar ist: „Bis Ende 2024 soll die Behelfsquerung fertig sein und bis 2028 stehen bleiben.“ Denn erst wenn die benachbarte Wilhelmsbrücke fertig ist, die von 2026 bis 2028 nach ihrem Abriss ebenfalls neu gebaut werden soll, kann der Neubau der Rosensteinbrücke in Angriff genommen werden. Unklar ist jedoch nach wie vor, wie die künftige Rosensteinbrücke aussehen soll und welche Dimension sie haben wird. Denn hier spielen jede Menge Faktoren eine Rolle. Ein Überblick.