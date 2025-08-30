Stuttgarts größte Arbeitgeber: Wer ist der größte Arbeitgeber? Das sind Stuttgarts „Big 5“

Wer ist der größte Arbeitgeber? Das sind Stuttgarts „Big 5“

1 Das Stuttgarter Rathaus am Marktplatz. Die Stadt zählt zu den „Big 5“ der Arbeitgeber in Stuttgart – doch steht sie auch an der Spitze? Foto: dpa

Fünf Arbeitgeber schaffen mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Stuttgart. Doch wer ist der größte? Spoiler: Mercedes oder Porsche sind es nicht.











„Big 5“ – die großen Fünf - werden Elefant, Nashorn & Co. genannt, die auf Afrikas Safaris Touristen locken. Doch auch Stuttgart hat seine „Big 5“, wenn es um die größten Arbeitgeber in der Stadt geht. Sie alle bieten Jobs im fünfstelligen Bereich. Zusammen schaffen sie in der Stadt mehr als 100.000 Stellen. Doch wer sind die größten? Und wo gibt es die Jobs?