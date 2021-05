1 Der Wonnemonat Mai hält in Stuttgart noch nicht, was er verspricht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Grau in Grau statt heiter und sonnig: Stuttgarter sollten sich auch in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt, wann endlich Sommerwetter in Sicht ist.

Stuttgart - Nicht nur die Corona-Beschränkungen, auch das regnerische Wetter drückt in Stuttgart gerade vielen Menschen auf die Laune. Gefühlt hält der Wonnemonat Mai dieser Tage nicht, was er verspricht: Statt heiter und sonnig zeigt sich der Himmel meist grau in grau. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt, wann endlich Sommerwetter in Sicht ist.

„Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Mai eher kühl und regnerisch. Das sind wir aus den letzten Jahren nicht mehr gewohnt“, sagt Andreas Pfaffenzeller, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Grund dafür ist eine anhaltende Tiefwetterlage, die noch bis voraussichtlich Mitte kommender Woche Regen und kühlere Temperaturen bescheren soll. Heißt: etwas Sonne, dicke Wolkendecken sowie Schauer und Temperaturen tendenziell unter 18 Grad.

Wann wird es richtig Sommer?

Gemessen von 1961 bis 1990 liegt die Durchschnittstemperatur in Stuttgart im Mai bei 13,3 Grad, schildert der Wetterexperte. Aktuell kommt der Wonnemonat in der baden-württembergischen Landeshauptstadt allerdings nur auf 11,1 Grad – ist bislang also deutlich kälter als gewöhnlich. Ein Beispiel: Im Mai 2018 lag die Durchschnittstemperatur in Stuttgart sogar bei 16,9 Grad. „Die Endabrechnung kann man aber erst zum Monatsende machen“, betont Pfaffenzeller.

Dass bei dem regnerischen Wetter so mancher von „Mai-Monsun“ spricht, hält Meteorologe Pfaffenzeller für nicht zutreffend. Durchschnittlich fielen von 1961 bis 1990 im Mai in Stuttgart 83,6 Liter pro Quadratmeter, bis jetzt liegt der Wert bei 52,9 Liter pro Quadratmeter. „So ganz ungewöhnlich ist das nicht“, so der Meteorologe. Dennoch bleibt es abzuwarten, wann es in Stuttgart wieder richtig Sommer wird.