Stuttgarts Döner-Legende: Yüksel Dogan will nicht mehr das Gesicht von Alaturka sein

Im Jahr 2019 war Yüksel Dogan noch bei Alaturka tätig, sein Gesicht steht heute noch im Mittelpunkt des Logos, obwohl er schon lange ausgestiegen ist.

Obwohl der Kopf von Yüksel Dogan noch auf dem Logo prangt: Der Gründer von Alaturka ist aus dem Betrieb längst ausgestiegen – und darüber sollen alle Bescheid wissen.











Eigentlich hat sich Yüksel Dogan bereits offiziell von Alaturka verabschiedet. „Nach 32 Jahren legt er das Döner-Messer weg“, stand darüber im Januar des vergangenen Jahres in unserer Zeitung. Trotzdem wird er oft angesprochen, ob er noch in dem Imbiss in der Olgastraße arbeitet. Schließlich ist sein markanter Kopf der Mittelpunkt des Logos, auch im Werbefilm auf der Homepage hat er eine prominente Rolle. „Das Stuttgarter Original“ heißt es auf der Leuchtreklame, die außen am Gebäude hängt, und „Genießen auf Anatolisch“. Yüksel Dogan steht offensichtlich bis heute für den Döner des Lokals. Aber mittlerweile will er nicht mehr das Gesicht von Alaturka sein.