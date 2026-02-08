Stuttgarterin Uta Zöphel: Nach 18 Jahren sagt sie dem Leonhardsviertel Adieu

Nach 18 Jahren sagt sie dem Leonhardsviertel Adieu

1 Uta Zöphel vor dem Eingang der Leonhardstraße 13. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Seit 2008 lebte Uta Zöphel über der Fou Fou Bar. Sie kennt die guten und weniger guten Seiten des Leonhardsviertels. Welche Erinnerungen sie aus diesem ganz speziellen Kiez mitnimmt.











Uta Zöphel tritt aus der Haustür, bückt sich, hebt eine zerbrochene Bierflasche auf und wirft sie in die Mülltonne. „Das hat man mitunter“, sagt sie. „Da kümmert man sich dann eben drum. Es ist halt ein Ausgehviertel.“ Zöphel, eine zierliche dunkelhaarige Frau, der man ihre 66 Jahre so gar nicht ansieht, schaut auf ihr Leonhardsviertel wie auf einen guten Freund, den man schon lange kennt: Man liebt seine Stärken, weiß um seine Fehler und nimmt ihn so wie er eben ist.