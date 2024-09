Stuttgarterin mit Hochsensibilität: Wenn alles zu laut, zu viel und zu eng ist

1 Wiebke Schneider litt an einem Burn-out, heute sagt sie: „Ich war noch nie so ausgeglichen wie jetzt.“ Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Sie spürt, was andere denken, und kann manche Gerüche einfach nicht aushalten: Wiebke Schneider aus Stuttgart glaubte lange, mit ihr stimme etwas nicht. Sie erzählt, wie ihr das Konzept der Hochsensibilität hilft, im Alltag besser klar zu kommen.











Link kopiert

Ein Stammtisch in einem Stuttgarter Café, rechts sitzt wer mit dröhnendem Lachen, links eine mit stark riechendem Haarspray, gegenüber ein Pärchen, das von seiner Paartherapie erzählt. Aus den Boxen dringt laut Popmusik, vom Tisch dahinter hört man immer wieder einzelne Wörter, es riecht nach angebrannten Zwiebeln aus der Küche. Hinten rechts sitzt eine Bekannte und beugt sich weit vor – ob sie sich ausgeschlossen fühlt? Die Bedienung kommt und notiert die Bestellungen, speckig liegen den Besuchern die Menükarten in den Händen, der Ledereinband ist abgeranzt. In der Küche zerbricht ein Teller, vor dem Tresen blinkt eine Deckenlampe alle zwei Sekunden. Eine Mutter versucht, die Kneipe mit brüllendem Kind und sperrigem Buggy fluchtartig zu verlassen, wer macht ihr die Tür auf? Das Pärchen gegenüber ist jetzt bei der Urlaubserzählung angekommen: Wie wunderbar das Wetter diesen Herbst im Süden noch ist!