„Alles, was ich wollte, war ein Zuhause“

Stuttgarterin kam als Kind in Wohngruppe

1 „Alles, was ich wollte, war ein Zuhause. Alles, was ich bekam, war ein Platz in einer Wohngruppe, in der Menschen ein- und ausgehen, so wie es ihnen gefällt“, schreibt Valeria Anselm. Sie hat mit ihrem Buch einen Nerv getroffen. Foto: Lichtgut/Leif / Piechowski

Valeria Anselm war elf Jahre alt, als sie in eine Wohngruppe einzog. Die Stuttgarterin hat über ihr Aufwachsen dort ein Buch geschrieben. Darin gibt sie Kindern eine Stimme, die sonst kaum gehört werden – und bringt Erwachsene auf ihren Lesungen zum Weinen.















Manchmal entsteht aus Wut etwas Positives: Valeria Anselm lag mit Fieber auf dem Sofa ihrer Wohngruppe. Es ging ihr schlecht an diesem Sommerabend. Da erfuhr sie, dass am Wochenende neue Mädchen einziehen würden. „Schon wieder zwei Neue, es sind doch erst zwei eingezogen“, dachte die damals 16-Jährige. Sie hatte das zu oft erlebt. Ihr wurde übel, sie bekam schlecht Luft. Sie sprang auf, schnappte sich die Hausordnung und zerriss sie. Doch das machte es nicht besser. Da beschloss sie, „etwas zu machen aus dieser Wut“. So erzählt es Valeria Anselm drei Jahre später.