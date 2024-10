Stuttgarterin erfindet sich mit Ü 60 neu: Gesundheit weg, Job weg, Wohnung weg – und jetzt?

1 Magdalena hat wieder Mut gefasst und will sich nun auch für andere Menschen engagieren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Leben lang hat Magdalena gearbeitet – als Putzfrau, Küchenhilfe, in der Pflege. Als ihre Kräfte versagen, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Sie muss wieder ganz neu anfangen. Wie sie den Kampf gegen die Altersarmut führt.











Das Wissen hat sich Magdalena teuer erkauft. Hätte sie all die Hilfsangebote, von denen sie heute weiß, damals schon gekannt, „dann hätte ich meine Wohnung nicht verloren“, sagt sie nachdenklich. Vielleicht kann sie ja helfen, dass andere eine Schlaufe weniger in ihrem Leben drehen müssen, indem sie ihre Geschichte erzählt. Für eine Frau, die es Jahrzehnte nicht erlebt hat, im Rampenlicht zu stehen, geschweige denn, dass jemand fragt, was ihr guttut, ist das ein mutiger Schritt.