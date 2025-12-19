Stuttgarter Zoo: Wilhelma startet Podcast – „Reden auch über schwierige und kontroverse Themen“

1 Laura Cloppenburg mit Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Sie sind die Gastgeber des Wilhelma-Podcasts. Foto: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Die Wilhelma bietet eine neue Plattform an, um Interessierten hörend den zoologisch-botanischen Garten näher zu bringen. Um was geht es?











Link kopiert

Die Wilhelma hat am vergangenen Freitag eine neue Plattform gestartet, um über die Landeseinrichtung zu informieren: Der neue Wilhelma-Podcast geht unter dem Titel „Bilby, Bromelien & Biodiversität – der Wilhelma-Podcast aus dem Großstadtdschungel“ an den Start.

In der ersten Folge dreht sich alles um Reservepopulationen, also welche Bedeutung die Haltung von Wildtieren in zoologischen Gärten für den Artenschutz hat, wie der Zoo mitteilt. Gastgeber des monatlich erscheinenden Hörangebots sind Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin und die Journalistin Laura Cloppenburg. Damit will sich der Zoo nach Angaben von Kölpin einem breiteren Online-Publikum öffnen.

Podcast der Wilhelma – auch kontroverse Themen finden statt

„Der Podcast bietet uns ein Format, in dem wir detailliert und intensiv über Themen reden können, die uns in der Wilhelma bewegen, auch über schwierige und kontroverse Themen.“ Es soll um Tiere, Pflanzen, Forschung und den Artenschutz gehen. Das neue Audioformat ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie unter anderem Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, kostenfrei verfügbar.